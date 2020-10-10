Армянские военные обстреливают населенные пункты Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты.

"Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.