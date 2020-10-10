Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа

Россия и Беларусь ведут переговоры по цене поставок газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вести с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"С нашими коллегами из Белоруссии мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков. При этом у нас довольно активный диалог идет в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров, и находимся тут в диалоге. Индикативный баланс - это объемы, в тоннах/кубометрах", - сказал он.
"Что касается цен - переговорный процесс по газу идет. Цены на нефть - рыночные, и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того что в Белоруссию идут поставки без экспортной пошлины", - добавил министр.
Азербайджан дает Армении последний шанс для деоккупации территорий путем переговоров – Байрамов
Путин проинформировал Рухани об усилиях по деэскалации карабахского конфликта
Конфликт в Карабахе вышел на политическое урегулирование, мы получим то, что принадлежит нам по праву – Алиев
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мэрия киргизской столицы оценила ущерб от беспорядков в $213 тыс
ЕС ожидает от Минска прекращения репрессий в отношении граждан и начала всеобъемлющего национального диалога - Боррель
В Армении за сутки 649 заражений COVID-19, скончались шесть человек
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике