Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа

Россия и Беларусь ведут переговоры по цене поставок газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Вести с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"С нашими коллегами из Белоруссии мы находимся в постоянном контакте и работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков. При этом у нас довольно активный диалог идет в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров, и находимся тут в диалоге. Индикативный баланс - это объемы, в тоннах/кубометрах", - сказал он.

"Что касается цен - переговорный процесс по газу идет. Цены на нефть - рыночные, и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того что в Белоруссию идут поставки без экспортной пошлины", - добавил министр.