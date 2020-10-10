Число раненых в результате армянских обстрелов среди мирного населения Азербайджана увеличилось до 171

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 31 мирный житель, сообщает Генпрокуратура.

«В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 10 октября (на 12:00) погиб 31 мирный житель, число раненных – 171, количество домов пришедших в непригодность – 1137, количество многоквартирных домов пришедших в непригодность – 45, количество поврежденных гражданских объектов - 146», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

А. Мамедов