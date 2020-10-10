Правду в мешке не утаишь

Н.Пашинян превратил армянский народ в заложника собственного популизма

Илькин Дашдемирли, магистр университета La Sapienza факультета European Studies.

В самую горячую точку планеты превратился Нагорный Карабах за считанные часы после очередной провокации, совершенной Вооруженными силами (ВС) Армении утром 27 сентября. С тех пор эта тема стала одной из самых обсуждаемых в мире, затмив собой даже пандемию коронавируса COVİD-19. Вот уже почти две недели, как война между Азербайджаном и Арменией перешла линию фронта, взорвав не только международное политическое пространство и первые полосы мировых СМИ, но и социальные сети.

Особую активность в виртуальных «боях» проявляют азербайджанская и армянская диаспоры. Причем, если раньше азербайджанская сторона зачастую лишь держала оборону, то теперь она старается не отставать от перешедшей в контрнаступление азербайджанской армии.

Между тем, еще рано утверждать, что успехи азербайджанской диаспоры адекватны успехам отечественных ВС. И это несмотря на то, что международное право в карабахском конфликте полностью на стороне Азербайджана.

Не без спонсорской поддержки армянского лобби ряд западных СМИ открыли свои полосы для распространения дезинформации о конфликте. Для выставления Азербайджана агрессором в распоряжении мирового армянства имеются также виртуальные платформы знаменитостей армянского происхождения с числом подписчиков, превышающим 200 млн. пользователей.

Однако, если такие проармянски настроенные издания, как The Guardian, Reuters, а также вовлеченные в армянскую пропаганду политики следуют единой линии, то премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих выступлениях противоречит сам себе. В пример можно привести недавнее обращение армянского премьера к своему народу. Он заявил, что в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха участвует «армия Нагорного Карабаха» и отряды добровольцев из Армении. Во-первых, о каких отрядах добровольцев может идти речь, если сам же Н. Пашинян объявил в Армении полную мобилизацию? Во-вторых, ни в составе ВС Армении, ни в рядах неких добровольческих отрядов армянский солдат не имеет право находиться на территории Азербайджана. И, как бы премьер-министр Армении не пытался завуалировать факт оккупации азербайджанских территорий, правду в мешке не утаишь.

В интервью телеканалу Al Jazeera Пашинян заявил: «Я пришел к власти не для того, чтобы поддержать свою популярность, а для того, чтобы защитить интересы и «мечты» своей страны». Чем тогда можно объяснить скандально известное заявление армянского премьера о том, что «Карабах — это Армения и точка!» Соответствует ли это заявление национальным интересам Армении, которая все время твердит о праве карабахских армян на самоопределение и обретение независимости, или это всего лишь очередное проявление революционного популизма?

Пашинян утверждает, что после революции в Армении народ Азербайджана также стал ожидать изменения в политической системе своей страны. Он предположил, что якобы власти Азербайджана провоцируют новый конфликт в Карабахе, дабы отвлечь «недовольный» народ от насущных проблем. Однако Пашиняна забывает, что не в Азербайджане народ выходит на улицы с требованиями отставки властей, не в Азербайджане люди сетуют на нехватку хлеба насущного и не азербайджанские военнослужащие бегут с поля боя, оставив за собой целые колонны военной техники. Проще говоря, если уж конфликт в Карабахе нужен для отвлечения населения от проблем, то в этом нуждаются как раз армянские власти.

Обещав своему народу переход от так называемой «постсоветской демократии» к западной, Н. Пашинян не удержал ни одного своего слова, сделав, наоборот, все для установления своей единоличной власти. Сегодня армянский народ фактически превратился в заложника непомерных, ничем не обоснованных амбиций Н. Пашиняна и жертву спровоцированной им второй войны в Карабахе. Но, проявляя заботу о безопасности и правах армян в Карабахе, международная общественность почему-то закрывает глаза на противоправные действия самих армянских властей.

Премьер-министр Армении очень любит упоминать при каждом удобном случае о выдвинутой им формуле карабахского урегулирования. Согласно его формуле, решение должно быть приемлемым как для жителей Армении и некоего «народа Карабаха», так и для жителей Азербайджана. Пытаясь таким примитивным образом навязать карабахских сепаратистов миру в качестве третьей стороны конфликта, Н. Пашинян при этом отвергает все наработанные до сих пор варианты урегулирования. У него нет ответов на вопросы, от которых зависит окончательное урегулирование конфликта. А именно, когда будут выполнены требования резолюций Совета безопасности ООН о выводе армянских ВС из оккупированных территорий Азербайджана; сколько фаз требуется для урегулирования конфликта; как и когда будет обеспечена репатриация беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли?

Как бы премьер-министр не старался позиционировать себя в роли миротворца, на деле мы видим совсем иное. Им неоднократно предпринимались попытки придать этому конфликту религиозный или межнациональный окрас, где Азербайджан представляется как угроза и выставляется в образе страны- террориста. Были также попытки представить конфликт как экзистенциональный кризис, где Азербайджан вновь представляется, как угроза армянскому народу.

В своем стремлении отвлечь внимание мира от захватнической сути конфликта в Карабахе Еревану, к сожалению, удается заручиться поддержкой ряда западных политиков и даже глав государств. В этом контексте обращает на себя внимание выпячено- проармянская позиция президента Франции Эманнюэля Макрона. То он заявляет, что не допустит, чтобы Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом, то утверждает, что готов предоставить сведения об участии сирийских наемников на стороне Азербайджана. Вместе с тем, никаких фактов до сих пор представлено не было. Что именно движет президентом Макроном? Желание угодить влиятельному армянскому лобби Франции или стремление насолить Турции, поддержавшей Азербайджан политически и выразившей готовность оказать военную поддержку в случае необходимости? Хочет ли господин Макрон вновь вернуть статус-кво в конфликте и заморозить его еще на 30 лет? Ведь почти столько Азербайджан, набравшись терпения, ждал, чтобы Минская группа ОБСЕ, сопредседателем которой является также Франция, добилась реальных сдвигов в урегулировании кризиса.

Но терпение Баку тоже не безгранично, и он показал, что не намерен дальше мириться с безответственным отношением к международному праву. Азербайджан не безразличен к правам армянского населения Нагорного Карабаха, но обеспечение их прав одной сотни тысяч армян не должно осуществляться за счет ущемления основополагающих прав одного миллиона азербайджанцев и нарушения территориальной целостности Азербайджана. Благо, как неоднократно отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, у армян Нагорного Карабаха есть выбор – жить в мире вместе с азербайджанским народом. Этого выбора азербайджанскому населению нагорно-карабахского региона Армения в свое время не оставила.