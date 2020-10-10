Мэрия киргизской столицы оценила ущерб от беспорядков в $213 тыс

Мэрия Бишкека оценила ущерб, нанесенный городу в ходе акций протеста и митингов с 5 октября, на сумму в $213 тыс., сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.
"Предварительная сумма ущерба после митингов в Бишкеке оценивается в 17 млн сомов ($213 тыс.), подсчеты продолжаются", - сообщили в мэрии.
По данным городских властей, во время беспорядков повреждены семь специальных автомашин скорой медицинской помощи, разбито 12 автобусов, 16 служебных патрульных машин.
"В самом же здании мэрии было преднамеренно испорчено дорогостоящее серверное оборудование, металлические двери и камеры видеонаблюдения. Городские службы занимаются восстановлением городского хозяйства", - сообщили в мэрии.
С 5 октября в Бишкеке проходят митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября.
В минувшую пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В соответствии с указом президента, ЧП вводится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября. По информации МВД, режим ЧП действует с 10 октября.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия, которая ранее признала недействительными результаты выборов, заявила, что новая дата парламентских выборов в Киргизии будет объявлена до 6 ноября.
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