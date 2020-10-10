Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима перемирия в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима перемирия.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 12:00 10 октября, ВС Армении предприняли атаки на позиции азербайджанских военных в Агдере-Тертерском и Джабраил-Физулинском направлениях фронта", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.

"Все атаки ВС Армении отбиты, армянской стороне наносится адекватный ответный удар", - подчеркнули в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что армянские военные также обстреливают из артиллерийских орудий ряд населенных пунктов Азербайджана.

А. Азизов