Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима перемирия в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима перемирия.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 12:00 10 октября, ВС Армении предприняли атаки на позиции азербайджанских военных в Агдере-Тертерском и Джабраил-Физулинском направлениях фронта", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны.
"Все атаки ВС Армении отбиты, армянской стороне наносится адекватный ответный удар", - подчеркнули в Минобороны.
В оборонном ведомстве добавили, что армянские военные также обстреливают из артиллерийских орудий ряд населенных пунктов Азербайджана.
А. Азизов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мэрия киргизской столицы оценила ущерб от беспорядков в $213 тыс
ЕС ожидает от Минска прекращения репрессий в отношении граждан и начала всеобъемлющего национального диалога - Боррель
В Армении за сутки 649 заражений COVID-19, скончались шесть человек
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике