Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 542 млн манатов

Вкладчики AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank на 9 октября получили компенсации по застрахованным вкладам на сумму 542,165 млн манатов, сообщает Фонд страхования вкладов (ADIF).
«По данным на 9 октября 2020 года ADIF осуществил выплату компенсаций 23,088 тыс. вкладчикам AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank по застрахованным вкладам в размере 542,165 млн манатов», - отмечается в сообщении.
Как сообщает ADIF, 9,273 тыс. вкладчиков AtaBank получили компенсации на сумму 214,732 млн манатов, 5,606 тыс. вкладчиков Amrahbank – 132,834 млн манатов, 4,225 тыс. вкладчиков AGBank – 80,321 млн манатов, 3,984 тыс. вкладчиков NBC Bank – 114,278 млн манатов.
Выплата компенсаций вкладчикам AtaBank и Amrahbank осуществляется безналичным способом посредством 35 филиалов ОАО "Kapital Bank". Банком-агентом посредством 20 филиалов для выдачи компенсаций по застрахованным вкладам в ОАО "AGBank" и ОАО "NBC Bank" является ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА).
Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.
А. Мамедов
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