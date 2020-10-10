В Беларуси за сутки 552 заражения COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Беларуси за минувшие сутки выявили коронавирус у 552 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 82 тыс. 471, сообщает в субботу Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 489 больных за сутки.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Беларуси скончались еще шесть человек с COVID-19, общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом с начала пандемии достигло 891.

Число выздоровевших и выписанных после коронавируса пациентов, по данным на 10 октября, достигло 76 тыс. 983 человек (+440 за сутки).

Всего медики в Беларуси с начала пандемии сделали 2 млн. 48 тыс. 355 тестов на коронавирус (25 тыс. 48 за сутки).