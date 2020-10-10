Конфликт в Карабахе вышел на политическое урегулирование, мы получим то, что принадлежит нам по праву – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев главным фактором перемирия в Карабахе считает тот факт, что Армения должна смириться с принадлежностью этих территорий Азербайджану.

«Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», заявил Алиев в интервью РБК, выдержку из которого публикует телеканал.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил он.

По его словам, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану. «Что она (Армения) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», - добавил Алиев.

А.Азизов