Конфликт в Карабахе вышел на политическое урегулирование, мы получим то, что принадлежит нам по праву – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев главным фактором перемирия в Карабахе считает тот факт, что Армения должна смириться с принадлежностью этих территорий Азербайджану.
«Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», заявил Алиев в интервью РБК, выдержку из которого публикует телеканал.
«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил он.
По его словам, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану. «Что она (Армения) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», - добавил Алиев.
А.Азизов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Цены на нефть опускаются, но могут завершить неделю максимальным с июня приростом
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мэрия киргизской столицы оценила ущерб от беспорядков в $213 тыс
ЕС ожидает от Минска прекращения репрессий в отношении граждан и начала всеобъемлющего национального диалога - Боррель
В Армении за сутки 649 заражений COVID-19, скончались шесть человек
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике