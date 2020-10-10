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Карабахский конфликт 10.10.2020 14:00

Конфликт в Карабахе вышел на политическое урегулирование, мы получим то, что принадлежит нам по праву – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев главным фактором перемирия в Карабахе считает тот факт, что Армения должна смириться с принадлежностью этих территорий Азербайджану.

«Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», заявил Алиев в интервью РБК, выдержку из которого публикует телеканал.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил он.

По его словам, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану. «Что она (Армения) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]