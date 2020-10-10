Путин проинформировал Рухани об усилиях по деэскалации карабахского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряженности в этом регионе", - говорится в сообщении.

"Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", - информирует кремлевская пресс-служба.