Азербайджан дает Армении последний шанс для деоккупации территорий путем переговоров – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что договоренности о гуманитарном перемирии в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутые в Москве, являются последним шансом для Армении вернуться к переговорам по существу и вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий.

Такое мнение Байрамов высказал турецкому коллеге Мевлуту Чавушоглу в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал Чавушоглу о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве.

«Чавушоглу, в свою очередь, отметил, что перемирие для обмена телами убитых и взятых в плен является важным шагом. При этом он подчеркнул, что урегулирование должно быть продолжено и Турция поддержит любое решение, устраивающее Азербайджан», - подчеркивается в информации.

Байрамов также добавил, что позиция Азербайджана заключается в том, что для обеспечения мира в регионе необходимо выполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Р.Ахмедов