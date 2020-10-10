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Дальнее зарубежье 10.10.2020 16:29

Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции по коронавирусу

Власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу европейские СМИ.

Медики в Чехии за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 618 новых случаев заражения COVID-19, тогда как днем ранее выявили 5 тыс. 394 новых больных коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

Таким образом, учитывая новые данные, в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии выявили уже свыше 109,3 тыс. случаев заражения, скончались 905 человек.

По данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост заражений в ЕС на 100 тыс. человек. Например, в соседней Польше с населением 38 млн человек в субботу зарегистрировали 5,3 тыс. новых заражений COVID-19.

Чехия, где на 100 тыс. человек приходится 398 случаев заражения, опережает Испанию (307 случаев на 100 тыс. человек) и Нидерланды (304 случая на 100 тыс. человек).

Власти страны призвали граждан проявлять ответственность. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство может вернуть режим изоляции, если рост заражений продолжится.

Глава правительства отметил, что ситуация очень серьезная, и необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, либо властям придется ввести еще более жесткие ограничения. "И мы не можем исключать режим изоляции", - сказал Бабиш накануне.

С 12 октября в Чехии закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]