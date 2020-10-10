Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции по коронавирусу

Власти Чехии рассматривают возможность введения нового режима изоляции из-за резкого роста заболеваемости в стране коронавирусом COVID-19, сообщают в субботу европейские СМИ.
Медики в Чехии за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 618 новых случаев заражения COVID-19, тогда как днем ранее выявили 5 тыс. 394 новых больных коронавирусом, сообщает Минздрав республики.
Таким образом, учитывая новые данные, в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии выявили уже свыше 109,3 тыс. случаев заражения, скончались 905 человек.
По данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост заражений в ЕС на 100 тыс. человек. Например, в соседней Польше с населением 38 млн человек в субботу зарегистрировали 5,3 тыс. новых заражений COVID-19.
Чехия, где на 100 тыс. человек приходится 398 случаев заражения, опережает Испанию (307 случаев на 100 тыс. человек) и Нидерланды (304 случая на 100 тыс. человек).
Власти страны призвали граждан проявлять ответственность. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство может вернуть режим изоляции, если рост заражений продолжится.
Глава правительства отметил, что ситуация очень серьезная, и необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, либо властям придется ввести еще более жесткие ограничения. "И мы не можем исключать режим изоляции", - сказал Бабиш накануне.
С 12 октября в Чехии закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи, университеты и старшая школа переходит на дистанционный формат обучения, запрещается проведение спортивных мероприятий.
Армения должна на деле показать готовность к мирному урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана
Россия продемонстрировала сбалансированную позицию конфликту в Карабахе – Байрамов
Состав посредников по Карабаху не изменится – глава МИД Азербайджана
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 542 млн манатов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике