ВС Армении продолжают атаки на азербайджанских военных и населенные пункты, несмотря на «временное перемирие» - Гаджиев

ВС Армении продолжают обстрел позиций азербайджанских военных и населенных пунктов, несмотря на достигнутую договоренность о «временном перемирии» в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 октября, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Как известно, сегодня должно было вступить в силу «временное перемирие». Однако, армянская сторона продолжает атаки на азербайджанских военных и обстрелы населенных пунктов Азербайджана. Азербайджанская армия вынуждена отвечать на эти действия в условиях «гуманитарного перемирия», - сказал Гаджиев на пресс-конференции в субботу.
По его словам, Азербайджан завершил первую часть операции «по принуждению Армении к миру».
«Долгие годы мы говорили, что Армения стремится всячески сохранить и укрепить статус-кво. Однако, сегодня в результате действий азербайджанской армии статус-кво изменен, линии соприкосновения больше не существует. Теперь наша задача – успехи на поле боя преобразовать в успехи на дипломатическо-политическом поприще», - добавил он.
А.Азизов
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