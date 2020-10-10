ВС Армении продолжают атаки на азербайджанских военных и населенные пункты, несмотря на «временное перемирие» - Гаджиев

ВС Армении продолжают обстрел позиций азербайджанских военных и населенных пунктов, несмотря на достигнутую договоренность о «временном перемирии» в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 октября, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Как известно, сегодня должно было вступить в силу «временное перемирие». Однако, армянская сторона продолжает атаки на азербайджанских военных и обстрелы населенных пунктов Азербайджана. Азербайджанская армия вынуждена отвечать на эти действия в условиях «гуманитарного перемирия», - сказал Гаджиев на пресс-конференции в субботу.

По его словам, Азербайджан завершил первую часть операции «по принуждению Армении к миру».

«Долгие годы мы говорили, что Армения стремится всячески сохранить и укрепить статус-кво. Однако, сегодня в результате действий азербайджанской армии статус-кво изменен, линии соприкосновения больше не существует. Теперь наша задача – успехи на поле боя преобразовать в успехи на дипломатическо-политическом поприще», - добавил он.

А.Азизов