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Карабахский конфликт 10.10.2020 15:21

Посредники по Карабаху немедленно должны начать работу над подготовкой программы вывода армянских военных – Гаджиев

Минская группа ОБСЕ должна немедленно организовать переговоры по существу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с учетом специфических деталей, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«МГ ОБСЕ должна немедленно организовать переговоры по существу по урегулированию конфликта. При этом эти переговоры должны включать специфические детали. Под специфическими деталями понимается резолюция №853 Совбеза ООН. На ее основании должна быть подготовлена вывода армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал Гаджиев на пресс-конференции в субботу, передает "Интерфакс-Азербайджан.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]