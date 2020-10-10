Азербайджан высоко оценивает усилия президента России по организации «гуманитарного перемирия» в Карабахе – глава МИД

Азербайджан высоко оценивает усилия президента России Владимира Путина по организации «гуманитарного перемирия» в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

«В Баку высоко оценивают усилия российского президента по организации гуманитарного перемирия. Однако, к сожалению за прошедший период не удалось начать это перемирие, так как боевые действия продолжаются. Армянская сторона попыталась контратаковать позиции азербайджанских военных, но была отброшена на исходные позиции. Этими действиями армянская сторона показала свою двуличную сущность», - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу, передает "Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, цель «гуманитарного перемирия» - прекращение огня и привлечение Международного красного креста (МККК) к организации вывоза тел погибших и обмена военнопленных и прочих удерживаемых лиц.

А.Мамедов, А.Азизов