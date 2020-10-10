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Карабахский конфликт 10.10.2020 16:03

Состав посредников по Карабаху не изменится – глава МИД Азербайджана

Состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) не изменится, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В составе сопредседателей МГ ОБСЕ не планируется изменений. Со всеми с ними нам предстоит тесно работать», - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, один из сопредседателей – Франция – в ходе эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта заняла предвзятую позицию и односторонне поддерживала Армению. «Азербайджан свою позицию по этому вопросу высказал», - отметил он.

Помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в свою очередь, заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны изменить методологию своей работы. «Должны быть приняты реальные меры для устранения факта оккупации территорий Азербайджана. Азербайджан привержен реальным переговорам, нацеленным на результат. Мы не допустим имитации переговоров», - добавил он.

А.Мамедов, А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]