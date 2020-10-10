Россия продемонстрировала сбалансированную позицию конфликту в Карабахе – Байрамов

Россия продемонстрировала сбалансированную и нейтральную позицию в период эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Россия наш сосед, с которым у нас стратегические отношения. Россия продемонстрировала сбалансированный подход, сохранила нейтралитет в период эскалации (в зоне нагорно-карабахского конфликта)», - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу, передает "Интерфакс-Азербайджан".

А.Азизов