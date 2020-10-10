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Карабахский конфликт 10.10.2020 16:05

Россия продемонстрировала сбалансированную позицию конфликту в Карабахе – Байрамов

Россия продемонстрировала сбалансированную и нейтральную позицию в период эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Россия наш сосед, с которым у нас стратегические отношения. Россия продемонстрировала сбалансированный подход, сохранила нейтралитет в период эскалации (в зоне нагорно-карабахского конфликта)», - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу, передает "Интерфакс-Азербайджан".

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]