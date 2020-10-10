Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан - ГКНБ

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков, сообщила в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
"10 октября года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке были задержан Алмазбек Атамбаев", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГКНБ.
В пресс-службе сообщили, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев - возглавлял ее.
Ранее представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кундуз Жолжубаева заявила "Интерфаксу", что в субботу днем спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш под Бишкеком резиденции бывшего президента Киргизии и задержал его.
В социальных сетях распространяются кадры из резиденции Атамбаева, где находятся спецназовцы, также там видно несколько построек с разбитыми окнами и разбитый автомобиль.
Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, выдвижение которого на пост премьер Киргизии одобрил 6 октября парламент республики.
В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева. При этом в субботу в соцсетях стали распространять сообщениях, что по автомобилю стрелял охранник экс-президента.
В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.
В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.
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