Армения должна на деле показать готовность к мирному урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения должна на деле показать свою готовность к переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Мы должны держать ситуацию под контролем – как минимум Армения в заявлении изъявила свою готовность к переговорам. Армения сильно хотела прекращения огня и обращалась в различные организации. Теперь они должны показать, что всерьез готовы к переговорам и мирному решению конфликта. Они делают подобные заявления, но будут ли они на самом деле следовать данному принципу, мы увидим в ближайшее время», - сказал Байрамов агентству «Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, Азербайджан не позволит имитировать переговорный процесс, как это происходило на протяжении нескольких лет.

«Понятия «субстантивные переговоры» и «кратчайшие сроки» были специально добавлены в заявление (по итогам переговоров в Москве – ИФ), так как на протяжении долгих лет мы наблюдали скорее не переговоры, а их имитацию. Процесс переговоров постоянно нарушался с армянской стороны по различным причинам. Мы считаем, что сейчас каждый понимает, что мы не позволим имитировать переговоры», - сказал Байрамов.

Коснувшись сроков и формата переговоров, глава МИД Азербайджана заявил, что в настоящее время конкретных данных по вопросу времени встреч нет. «Касаемо сроков, конкретные данные пока не известны, так как ситуация достаточно напряженная и нестабильная. При наличии интенсивных боевых действий сложно говорить о переговорах. Что касается формата, то в нем изменений нет, будет продолжен формат встреч сопредседателей с главами МИД («3+2» - ИФ)», - добавил Байрамов.

В свою очередь, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила «Интерфакс-Азербайджан», что пока неизвестно будут ли сопредседатели встречаться по отдельности с главами МИД Азербайджана и Армении. «Все, что сейчас можно сказать, это то что формат «3+2» будет сохранен, но будет ли это «3+1» и «3+1», или же сопредседатели будут встречаться с главами МИД вместе, пока неизвестно», - сказами Абдуллаева.

А.Мамедов