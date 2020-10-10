Армения должна на деле показать готовность к мирному урегулированию конфликта в Карабахе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения должна на деле показать свою готовность к переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Мы должны держать ситуацию под контролем – как минимум Армения в заявлении изъявила свою готовность к переговорам. Армения сильно хотела прекращения огня и обращалась в различные организации. Теперь они должны показать, что всерьез готовы к переговорам и мирному решению конфликта. Они делают подобные заявления, но будут ли они на самом деле следовать данному принципу, мы увидим в ближайшее время», - сказал Байрамов агентству «Интерфакс-Азербайджан.
По его словам, Азербайджан не позволит имитировать переговорный процесс, как это происходило на протяжении нескольких лет.
«Понятия «субстантивные переговоры» и «кратчайшие сроки» были специально добавлены в заявление (по итогам переговоров в Москве – ИФ), так как на протяжении долгих лет мы наблюдали скорее не переговоры, а их имитацию. Процесс переговоров постоянно нарушался с армянской стороны по различным причинам. Мы считаем, что сейчас каждый понимает, что мы не позволим имитировать переговоры», - сказал Байрамов.
Коснувшись сроков и формата переговоров, глава МИД Азербайджана заявил, что в настоящее время конкретных данных по вопросу времени встреч нет. «Касаемо сроков, конкретные данные пока не известны, так как ситуация достаточно напряженная и нестабильная. При наличии интенсивных боевых действий сложно говорить о переговорах. Что касается формата, то в нем изменений нет, будет продолжен формат встреч сопредседателей с главами МИД («3+2» - ИФ)», - добавил Байрамов.
В свою очередь, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила «Интерфакс-Азербайджан», что пока неизвестно будут ли сопредседатели встречаться по отдельности с главами МИД Азербайджана и Армении. «Все, что сейчас можно сказать, это то что формат «3+2» будет сохранен, но будет ли это «3+1» и «3+1», или же сопредседатели будут встречаться с главами МИД вместе, пока неизвестно», - сказами Абдуллаева.
А.Мамедов
Вкладчики ликвидируемых в Азербайджане банков получили компенсаций на сумму свыше 542 млн манатов
Новак: Россия и Беларусь ведут переговоры о цене поставок газа
Глава Минэнерго Азербайджана призвал мировое сообщество резко осудить агрессию Армении и ракетные удары по БТД
Турция потратила на реновацию и строительство гостиниц почти $379 млн с начала года
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан - ГКНБ
Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции по коронавирусу
В Беларуси за сутки 552 заражения COVID-19, скончались шесть человек
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике