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Карабахский конфликт 10.10.2020 17:32

Слуцкий считает, что потенциал Минской группы ОБСЕ как базы для урегулирования в Карабахе не исчерпан

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что на базе Минской группы ОБСЕ можно добиться дипломатического решения карабахского вопроса.

"Потенциал Минской группы ОБСЕ далеко не исчерпан. На ее базе или на базе других переговорных площадок все ещё можно выработать эффективную формулу политико-дипломатического решения карабахского вопроса", - сказал Слуцкий журналистам в субботу.

По его словам, "Россия и дальше готова прилагать посреднические усилия в этом направлении".

Слуцкий считает, что "московские договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе должны стать серьезным шагом на пути к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта".

"Сейчас важно соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров, выйти из кризиса. И здесь не менее важно понимание со стороны всех сил - как противоборствующих, так и внешних - полной необходимости мирного разрешения, без попыток силового вмешательства", - сказал глав комитета.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]