В Азербайджане за сутки выявлено 233 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 233 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 41 тыс. 752, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 215 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 608.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 235 человек (+106 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 909 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,594 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 169 тыс. 656 тестов на COVID-19.

А. Мамедов