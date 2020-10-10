В Азербайджане за сутки выявлено 233 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 233 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 41 тыс. 752, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 215 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 608.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 39 тыс. 235 человек (+106 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 909 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,594 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 169 тыс. 656 тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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