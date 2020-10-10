Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.10.2020 18:24

Бывший замглавы МВД Киргизии задержан по делу о беспорядках - ГКНБ

Бывший замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов, исполнявший обязанности коменданта Бишкека 6-9 октября, задержан по делу об организации массовых беспорядков в киргизской столице, сообщает в субботу Госкомитет нацбезопасности страны.

"10 октября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД Киргизии основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке задержан один из активных участников Курсан Асанов", - сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления, продолжаются.

Ранее в субботу по факту организации массовых беспорядков задержаны экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев и экс-советник Атамбаева Фарид Ниязов, сыновья Атамбаева Сейид и Кадыр, а также член СДПК Темирлан Султанбеков.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Накануне Центральная избирательная комиссия заявила, что объявит дату новых выборов в парламент до 6 ноября.

Решением президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке в минувшую пятницу введен режим чрезвычайного положения, отправлены в отставку прежний глава правительства, начальник Генштаба ВС республики. В субботу отправлены в отставку секретарь Совбеза и его заместитель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, МВД, ЭКС/ЧИНОВНИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


МВД Киргизии официально сообщило о задержании Атамбаева "по принудительному приводу" МВД Киргизии опровергает информацию о готовящемся "силовом захвате" экс-президента Атамбаева Экс-президента Киргизии Атамбаева вновь вызывают на допрос в МВД, первые две повестки он проигнорировал Атамбаев вновь отказался идти на допрос по повестке МВД Киргизии - адвокат Ни экс-президент Киргизии Атамбаев, ни его представитель не намерены идти на допрос в МВД В Киргизию, возможно, проникли террористы-смертники - МВД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]