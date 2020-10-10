Германия приветствует соглашение о перемирии в Карабахе, достигнутое в Москве - МИД ФРГ

Правительство Германии приветствует достигнутую в Москве договоренность о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, сообщила представитель МИД ФРГ в субботу.

"Федеральное правительство приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать это соглашение и избегать дальнейших жертв", - сообщила в субботу представитель министерства.

Берлин призывает обе стороны к тому, чтобы активно работать над выработкой мирного долгосрочного решения конфликта.