Германия приветствует соглашение о перемирии в Карабахе, достигнутое в Москве - МИД ФРГ

Правительство Германии приветствует достигнутую в Москве договоренность о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, сообщила представитель МИД ФРГ в субботу.
"Федеральное правительство приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать это соглашение и избегать дальнейших жертв", - сообщила в субботу представитель министерства.
Берлин призывает обе стороны к тому, чтобы активно работать над выработкой мирного долгосрочного решения конфликта.
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