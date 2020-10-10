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Карабахский конфликт 10.10.2020 17:55

Германия приветствует соглашение о перемирии в Карабахе, достигнутое в Москве - МИД ФРГ

Правительство Германии приветствует достигнутую в Москве договоренность о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, сообщила представитель МИД ФРГ в субботу.

"Федеральное правительство приветствует достигнутое в Москве соглашение о гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны уважать это соглашение и избегать дальнейших жертв", - сообщила в субботу представитель министерства.

Берлин призывает обе стороны к тому, чтобы активно работать над выработкой мирного долгосрочного решения конфликта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]