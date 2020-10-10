Парламент Киргизии утвердил нового премьера, состав правительства не изменился

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии утвердили в должности премьер-министра основателя партии "Мекенчил" Садыра Жапарова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания в субботу.

Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений.

Выступая в парламенте, Жапаров заявил о необходимости соблюдения закона и необходимости проведения новых парламентских выборов.

"Сегодняшняя ситуация сложилась из-за партийной системы, мы не должны нарушать закон и необходимо решить вопрос проведения повторных выборов", - сказал Жапаров на заседании парламента.

Он отметил, что необходимо провести конституционную реформу с участием всех политических сил страны.

"Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами", - сказал Жапаров.

6 октября, после захвата демонстрантами, недовольными итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября, офиса президента и парламента, депутаты Жогорку Кенеша на экстренном заседании выдвинули Жапарова на должность премьера.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. В ходе протестов сторонники оппозиционного лидера освободили его из заключения, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания ГКНБ закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11 с половиной годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.