ВС Армении предприняли попытки контрударов в нескольких направлениях, попытки отбиты - Минобороны Азербайджана

В течение дня 10 октября подразделения ВС Армении, не смотря на гуманитарное прекращение огня, пытались атаковать в разных направлениях фронта, сосредоточив силы и средства, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Днем противник пытался атаковать со стороны села Туг в направлении поселка Гадрут, а также со стороны Арагюля и Баназура в направлении Джебраила. В результате превентивных мер, предпринятых нашими частями, противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, хорошо организованные подразделения ВС Азербайджана не позволили противнику продвинуться, заманили в ловушку и уничтожили его.

«В результате боя было уничтожено 38 солдат противника, 2 реактивных гранатомета БМ-21 «Град», 7 артиллерийских орудий и 2 грузовика с боеприпасами. Наши войска теперь имеют оперативное преимущество на всем фронте», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов