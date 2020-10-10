ВС Армении предприняли попытки контрударов в нескольких направлениях, попытки отбиты - Минобороны Азербайджана

В течение дня 10 октября подразделения ВС Армении, не смотря на гуманитарное прекращение огня, пытались атаковать в разных направлениях фронта, сосредоточив силы и средства, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Днем противник пытался атаковать со стороны села Туг в направлении поселка Гадрут, а также со стороны Арагюля и Баназура в направлении Джебраила. В результате превентивных мер, предпринятых нашими частями, противник, потерявший много живой силы и военной техники, был вынужден отступить», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, хорошо организованные подразделения ВС Азербайджана не позволили противнику продвинуться, заманили в ловушку и уничтожили его.
«В результате боя было уничтожено 38 солдат противника, 2 реактивных гранатомета БМ-21 «Град», 7 артиллерийских орудий и 2 грузовика с боеприпасами. Наши войска теперь имеют оперативное преимущество на всем фронте», - отмечается в сообщении.
А. Мамедов
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