ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливают Агдамский район – Минобороны Азербайджана

ВС Армении продолжают нарушать установленный с 12:00 10 октября гуманитарный режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении нарушают режим прекращения огня и ведут огонь по территории Агдамского района», - говорится в сообщении.

А. Мамедов