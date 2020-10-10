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Карабахский конфликт 10.10.2020 20:25

ANAMA обнаружила в Геранбойском и Физулинском районах снаряды ВС Армении

Специальные мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) 10 октября в ходе поисковых операций, проведенных в поселке Геран Геранбойского района, обнаружили снаряд 9М525 с маленькими бомбами, запущенный ВС Армении.

“Ракета содержала 72 шрапнельные бомбы 9Н235. Эти бомбы относятся к классу боеприпасов, запрещенных Конвенцией о кассетных боеприпасах”, - отмечается в сообщении.

Также в ходе поисковых операций в селе Ахмадалылар Физулинского района была обнаружена тактическая ракета «ТОЧКА-У» (9М79М), выпущенная вооруженными силами Армении.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ANAMA, СНАРЯД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]