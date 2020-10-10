ANAMA обнаружила в Геранбойском и Физулинском районах снаряды ВС Армении

Специальные мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) 10 октября в ходе поисковых операций, проведенных в поселке Геран Геранбойского района, обнаружили снаряд 9М525 с маленькими бомбами, запущенный ВС Армении.

“Ракета содержала 72 шрапнельные бомбы 9Н235. Эти бомбы относятся к классу боеприпасов, запрещенных Конвенцией о кассетных боеприпасах”, - отмечается в сообщении.

Также в ходе поисковых операций в селе Ахмадалылар Физулинского района была обнаружена тактическая ракета «ТОЧКА-У» (9М79М), выпущенная вооруженными силами Армении.

Х.Насирзаде