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СНГ 10.10.2020 21:26

Бывший замглавы Таможенной службы Киргизии объявлен в розыск

Бывший заместитель главы Таможенной службы Киргизии Раимбек Матраимов, по сообщениям СМИ, причастный к контрабанде товаров из КНР и незаконному выводу из страны около $700 млн, объявлен в розыск.

"Раимбека Матраимова ищут, согласно информации, которой я владею, его поисками занимаются правоохранительные органы", - сказал журналистам в субботу Садыр Жапаров, утвержденный парламентом на пост главы правительства Киргизии.

21 ноября 2019 года киргизская служба "Радио Свобода" ("Радио Азаттык"), совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информационным агентством Kloop.kg, опубликовала журналистское расследование о контрабанде товаров из Китая через Киргизию в Россию, Узбекистан и Казахстан, а также незаконном выводе из Киргизии около $700 млн в период с 2011 по 2016 годы.

По ее данным, в махинациях по отмыванию и выводе денег из Киргизии и контрабанде товаров через Ошскую область на юге республики могли быть замешаны предприниматели из КНР уйгурского происхождения, а также высокопоставленные чиновники республики, в том числе бывший заместитель главы Государственной таможенный службы (ГТС) республики Раимбек Матраимов, занимавший руководящие должности в управлении ГТС по Ошской области с 2005 по 2015 годы.

По сообщениям киргизских СМИ, бывший замглавы Таможенной службы Матраимов на прошедших 4 октября парламентских выборах финансировал партию "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан"). Этой партии удалось, по объявленным ЦИК 5 октября результатам, набрать более 24,23% голосов избирателей.

Протесты сторонников 11 из 16 партий, не попавших в парламент из-за действующего в стране семипроцентного барьера, против итогов голосования привели к политическому кризису в Киргизии. 6 октября Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.

7 октября при попытке незаконного перехода государственной границы пограничники Узбекистана задержали брата Раимбека Матраимова Тилека Матраимова. Он передан киргизским спецслужбам и водворен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАМОЖНЯ, ЭКС/СИНОВНИК, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]