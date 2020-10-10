Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 10.10.2020 23:55

Польская теннисистка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В финале соревнования 54-я ракетка мира нанесла поражение американке российского происхождения Софии Кенин (№6 в мировом рейтинге) - 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Швентек впервые выиграла соревнования Большого шлема. До этого ее максимальным достижением был выход в четвертый круг Australian Open-2020.

Программа Roland Garros закроется в воскресенье матчем между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, которые являются первой и второй ракетками мира соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕННИС, ТУРНИР, ЖЕНЩИНЫ


Похожие новости


Испанский теннисист Надаль стал 12-кратным победителем "Ролан Гаррос" Австралийка Барти впервые выиграла "Ролан Гаррос" Шарапова сложила полномочия победительницы Открытого чемпионата Франции по теннису Испанский теннисист Надаль в седьмой раз выиграл Roland Garros

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]