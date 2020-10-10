Польская теннисистка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира серии Большого шлема Roland Garros во Франции.

В финале соревнования 54-я ракетка мира нанесла поражение американке российского происхождения Софии Кенин (№6 в мировом рейтинге) - 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Таким образом, Швентек впервые выиграла соревнования Большого шлема. До этого ее максимальным достижением был выход в четвертый круг Australian Open-2020.

Программа Roland Garros закроется в воскресенье матчем между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, которые являются первой и второй ракетками мира соответственно.