Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена на выборах президента США

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.
"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого..." - написала 17-летняя активистка в твиттере.
"Вы все просто организуйтесь, и пусть все проголосуют за Байдена!" - добавила она.
Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа. Он призывал Тунберг "остыть" и "поработать над тем, как справиться со своим гневом". "Грете нужно работать над тем, чтобы справляться со своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Спокойно, Грета, спокойно", - говорил он.
Байден же, напротив, высоко оценивал усилия активистки в борьбе с климатическими изменениями.
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