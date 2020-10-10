Военные КНДР показали на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея в субботу продемонстрировала новую модель межконтинентальной баллистической ракеты на военном параде в Пхеньяне, передают сеульские СМИ со ссылкой южнокорейское военное командование.
О возможных характеристиках этих ракет ничего не сообщается.
Ракеты нового типа перевозили на тягачах, у каждого из которых - по 11 осей.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что анализируют полученные с парада кадры с вооружениями КНДР.
"Мы анализируем детали вооружения, которое Пхеньян продемонстрировал сегодня", - заявили в нем.
Считается, что у Северной Кореи есть три типа межконтинентальных баллистических ракет: "Хвасон-13", "Хвасон-14" и "Хвасон-15", и что она стремилась разработать межконтинентальную баллистическую ракету с несколькими боеголовками с более высокой дальностью.
На данный момент самой совершенной версией ракеты, которой обладает КНДР, является "Хвасон-15", ее предполагаемая дальность - 12874 км, то есть, она способна достичь США. Последний испытательный запуск этой ракеты проводился в ноябре 2017 года.
В параде на площади Ким Ир Сена, показанном Корейским центральным телевидением, рано утром прошла бронетехника и тысячи военнослужащих. Все военные были без защитных масок, зрители на трибунах также были без них.
За парадом наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Южнокорейские СМИ отмечают, что этот парад стал первым с 2018 года подобным мероприятием, которое прошло в предрассветные часы. Как правило, Северная Корея проводит парады днем, чтобы продемонстрировать свое вооружение и технику, но в этот раз в Пхеньяне решили провести его ночью. Эксперты полагают, что, вероятно, северокорейские власти пытались таким образом скрыть от внешнего мира технику. Кроме того, они полагают, что парад в ночное время потребовал участия меньшего количества персонала, чем в дневное, поэтому в связи угрозой коронавируса COVID-19 был выбран этот формат.
Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года. Этот день в стране является государственным праздником.
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