Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта предоставить гарантии безопасности для обмена пленными

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали Армению и Азербайджан предоставить гарантии безопасности для организации процесса обмена военнопленными и телами погибших.

"Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик с Международным комитетом Красного Креста (МККК) активно обсуждают условия и логистику для скорейшего возвращения останков погибших и обмена удерживаемыми лицами. Мы призываем стороны в срочном порядке предоставить все необходимые гарантии безопасности", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ в субботу.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (Россия, США, Франция) также приветствовали совместное заявление министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям и призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства.

"Сопредседатели продолжают активно взаимодействовать со сторонами для поддержания их усилий по достижению соглашения по конкретным параметрам прекращения огня и завершению интенсивных субстантивных переговоров для достижения урегулирования на основе согласованных принципов и формата", - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.