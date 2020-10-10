Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 10.10.2020 21:35

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта предоставить гарантии безопасности для обмена пленными

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ по карабахскому урегулированию призвали Армению и Азербайджан предоставить гарантии безопасности для организации процесса обмена военнопленными и телами погибших.

"Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик с Международным комитетом Красного Креста (МККК) активно обсуждают условия и логистику для скорейшего возвращения останков погибших и обмена удерживаемыми лицами. Мы призываем стороны в срочном порядке предоставить все необходимые гарантии безопасности", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ в субботу.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (Россия, США, Франция) также приветствовали совместное заявление министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям и призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства.

"Сопредседатели продолжают активно взаимодействовать со сторонами для поддержания их усилий по достижению соглашения по конкретным параметрам прекращения огня и завершению интенсивных субстантивных переговоров для достижения урегулирования на основе согласованных принципов и формата", - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве 8 октября В ЕС поддерживают усилия Минской группы ОБСЕ по Карабаху - представитель Борреля Минская группа ОБСЕ призывает к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя Минская группа ОБСЕ даже не пыталась урегулировать проблему Карабаха - Чавушоглу Минская группа ОБСЕ должна сначала потребовать от Армении вывода сил из Нагорного Карабаха, а уже потом работать над прекращением огня - Эрдоган Эрдоган обвинил МГ ОБСЕ в отсутствии стремления решить конфликт в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]