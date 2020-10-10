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Карабахский конфликт 10.10.2020 22:03

Число погибших от армянской агрессии возросло до 32 человек - Генпрокуратура

В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов городов и районов Азербайджана погиб еще один мирный житель, сообщает Генпрокуратура.

“ВС Армении 10 октября примерно в 19:00, несмотря на объявление режима прекращения огня, грубо его нарушив, подвергли интенсивному артобстрелу населенные пункты сел Чеменли и Зангишали Агдамского района. В результате обстрела погиб житель села Чеменли Гюндуз Гусейнов, 1974 г. р. Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (агрессивная война), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией) и другим статьям УК АР”, - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях. О результатах будет сообщено общественности.

Ранее сообщалось о 31 погибшем мирном жителе. Таким образом, число погибших мирных жителей составило 32 человек.

Х.Насирзаде


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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ЖЕРТВЫ


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