Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении - МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, сообщил МИД РФ.
"В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения "на земле", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ночь на субботу на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.
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