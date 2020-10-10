Трамп провел первый предвыборный митинг с момента, когда стало известно о его заражении COVID-19

Президент США Дональд Трамп провел в субботу первый предвыборный митинг с тех пор, как поправился после заражения коронавирусом COVID-19.

"Чувствую себя отлично", - сказал он с балкона собравшимся в саду Белого дома сторонникам.

Далее он перешел к перечислению достижений его администраций и к критике его соперника на выборах - кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

"Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", - отметил Трамп.

Собравшиеся на территории Белого дома сторонники республиканцев очень бурно реагировали на его ремарки, а в конце выступления Трампа скандировали: "Мы вас любим".

Президент поспешил заверить, что это чувство - взаимное. "Это будут самые важные выборы в истории нашей страны. Обязательно проголосуйте. И знайте: я вас тоже люблю", - сказал он. Его речь продлилась около 20 минут.