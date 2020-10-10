ВС Армении обстреливают город Тертер - Минобороны

ВС Армении продолжают грубо нарушать режим прекращения огня, обстреливая город Тертер, сообщает Минобороны.

“Вооруженные силы Армении 10 октября в 22:30, нарушив гуманитарное соглашение о прекращении огня, начали обстрел города Тертер”, - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде