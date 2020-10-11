Генпрокуратура Азербайджана: вооруженные силы Армении обстреляли Гянджу, есть погибшие и раненые

В ночь на 11 октября ВС Армении, нарушив гуманитарный режим прекращения огня нанесли ракетный удар по городу Гянджа, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"ВС Армении умышленно нарушим гуманитарный режим прекращения огня, а также нормы и принципы международного права, обстреляла второй по величине город Азербайджана Гянджу, находящийся вдали от зоны боевых действий. В результате ракетного обстрела погибло 5 мирных жителей, 28 человек получили ранения, были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь отметили в МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.

"Соответствующими силами МЧС из-под завалов было извлечено 5 тел, а также 17 пострадавших. Операция продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - сообщили в МЧС.

А.Мамедов