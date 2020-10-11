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Карабахский конфликт 11.10.2020 07:59

Генпрокуратура Азербайджана: вооруженные силы Армении обстреляли Гянджу, есть погибшие и раненые

В ночь на 11 октября ВС Армении, нарушив гуманитарный режим прекращения огня нанесли ракетный удар по городу Гянджа, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"ВС Армении умышленно нарушим гуманитарный режим прекращения огня, а также нормы и принципы международного права, обстреляла второй по величине город Азербайджана Гянджу, находящийся вдали от зоны боевых действий. В результате ракетного обстрела погибло 5 мирных жителей, 28 человек получили ранения, были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь отметили в МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.

"Соответствующими силами МЧС из-под завалов было извлечено 5 тел, а также 17 пострадавших. Операция продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена позже", - сообщили в МЧС.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЯНДЖА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]