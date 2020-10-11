Минобороны Азербайджана опровергло обстрел Баку армянскими ВС

Министерство обороны Азербайджана опровергло новость об обстреле Баку со стороны ВС Армении.
"Противник продолжает свою провокационную и дезинформационную политику. Распространяемая в социальных сетях информация об обстреле Баку является ложной. Это очередная дезинформация противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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