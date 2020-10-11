Трамп более не опасен для окружающих как носитель коронавируса - лечащий врач

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности как ее носитель.
В записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани доктор написал: "Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции".
В минувшую субботу Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения вирусом предвыборном митинге.
"Чувствую себя отлично", - сказал он с балкона собравшимся в саду Белого дома сторонникам.
Он сообщил: "Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", - отметил Трамп.
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