Трамп более не опасен для окружающих как носитель коронавируса - лечащий врач

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности как ее носитель.

В записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани доктор написал: "Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции".

В минувшую субботу Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения вирусом предвыборном митинге.

"Чувствую себя отлично", - сказал он с балкона собравшимся в саду Белого дома сторонникам.

Он сообщил: "Мы приступаем к массированному проведению предвыборных мероприятий, потому что не можем допустить, чтобы наша страна стала социалистической... или чем-то еще более ужасным", - отметил Трамп.