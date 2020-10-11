Россия обладает наибольшими возможностями оказать влияния на ход конфликта в Карабахе - президент Азербайджана

Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев телеканалу РБК.

"Их трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) Москва в силу исторических и политических причин обладает наибольшими возможностями оказать влияние на ход конфликта", - сказал Алиев.

"Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин", - сказал он.

А.Мамедов, А.Азизов