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Карабахский конфликт 11.10.2020 11:21

Россия обладает наибольшими возможностями оказать влияния на ход конфликта в Карабахе - президент Азербайджана

Возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев телеканалу РБК.

"Их трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) Москва в силу исторических и политических причин обладает наибольшими возможностями оказать влияние на ход конфликта", - сказал Алиев.

"Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном, и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин", - сказал он.

А.Мамедов, А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]