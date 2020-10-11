Азербайджан не настаивал на полной капитуляции Армении на переговорах в Москве - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан в ходе переговоров в Москве не настаивал на полной капитуляции Армении.

"Мы исходили из того, что конфликт, конечно, предпочтительнее решить политическим путем. И вся наша деятельность на протяжении многих лет была направлена на это. Поэтому в рамках тех консультаций, которые проходили вчера и сегодня ночью в Москве, мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции", - сказал Алиев в интервью российскому телеканалу РБК, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент отметил, что прекрасно понимает, как уязвим режим Пашиняна в Армении, который из без текущей ситуации был достаточно шатким.

"Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим. Он был уязвим и до эскалации в силу внутриполитических причин. Сейчас он уязвим еще больше. И я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы. Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит — на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два", - отметил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан готов начать переговоры "уже завтра", поэтому сейчас все зависит от действий Минской группы ОБСЕ и их графика работы.

"Наша сторона готова начать незамедлительно. И, кстати, я должен сказать, что все пожелания азербайджанской стороны в связи с текстом заявления были учтены. Изначальный вариант заявления был совсем другим, и, когда его увидел вчера, я сказал, что это нам не подходит. Не нужно его перегружать, не нужно его утяжелять и не нужно туда пытаться инкорпорировать элементы, которые должны быть определены на завершающей стадии переговорного процесса. Нужно его максимально облегчить. Но, что там не было, по-моему, насколько я помню, учтено, — это то, что мы просили незамедлительно начать переговоры. То есть мы заинтересованы в скорейшем урегулировании, потому что урегулирование позволит нашим гражданам, беженцам, внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", - сказал Алиев.

А.Мамедов