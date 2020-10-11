Пашиняну нужно поблагодарить Путина за очередную помощь России - президент Азербайджана

Руководство Армении должно понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В армянском руководстве должны, наконец, понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя. Я никогда себе не позволял такого тона общения ни с кем, ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Но когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении", - сказал Алиев в интервью российскому каналу РБК.

А.Мамедов, А.Азизов