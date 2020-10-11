Продолжительность перемирия в Карабахе зависит от Армении - президент Азербайджана

Продолжительность перемирия в Нагорном Карабахе зависит от Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Перемирие длилось до нынешней эскалации на протяжении многих лет, не одного десятилетия. Были определенные столкновения на линии соприкосновения, были провокации армянской стороны на государственной границе в июле этого года, но столь масштабных действий не было никогда за последние почти что 30 лет. Все будет зависеть от армянской стороны", - сказал Алиев в интервью российскому телеканалу РБК, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Армения, в первую очередь, должна смириться с потерей азербайджанских территорий и перестать пытаться их вернуть.

"Будет ли она (Армения - ИФ) соблюдать перемирие, потому что сегодня ночью и утром я был информирован о попытках масштабного контрнаступления армянских сил по многим направлениям: и попытка отбить Гадрут, и попытка отбить освобожденные нами территории в Джебраильском районе, и попытка в северном направлении. Понимая, что в Москве стороны могут договориться, они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно, и то, что им не принадлежит. Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - заявил Алиев.

Кроме того, по словам главы государства, Азербайджану важно увидеть конструктивный подход к переговорам со стороны Армении.

"Второй, не менее важный фактор — мы должны за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, чтобы они прекратили попытки имитации переговорного процесса, чтобы они воздерживались от провокационных действий, заявлений и были привержены цели нахождения пути урегулирования. Все, что мы видели с армянской стороны в течение последнего года, было как раз направлено на то, чтобы подорвать переговорный процесс и возложить ответственность на Азербайджан. Так что будем наблюдать. Мы привержены своим заявлениям. Азербайджан — это та страна, которая всегда выполняла взятые на себя обязательства. Я всегда говорил, что наша подпись имеет такое же значение, как наше слово", - сказал Алиев.

А.Мамедов