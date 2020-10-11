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Карабахский конфликт 11.10.2020 11:35

Армения сознательно осуществляла вброс ложной информации об участии Турции в Карабахе для ее демонизации - президент Азербайджана

Отсутствие Турции за столом переговоров в Москве доказало необоснованность обвинений в участии Анкары в боевых действиях в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Все эти мнения были ложными. Это был сознательный вброс. Здесь было несколько целей. Во-первых, и дальше демонизировать Турцию. А это, к сожалению, на Западе приобретает какую-то норму. Турция отстаивает свои интересы, свое право жить своей жизнью. Турция при президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада, она диктует условия и в своем регионе, и в мире. Поэтому, конечно же, со стороны Запада идет такое открытое давление. Оно даже сопряжено с очень странным и негативным эмоциональным фоном по отношению к Турции", - сказал Алиев в интервью российскому каналу РБК, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, вторая причина - это преуменьшение потенциала Азербайджана, в том числе военно-технического.

"И попытка представить так, что вот это Турция или же кто-то там под влиянием Турции решил военные вопросы. Нет, наши земли мы освободили сами. Миф о так называемой победоносной армянской армии рухнул. Третье, надо было принизить роль и значение Азербайджана на мировой арене, а это сделать очень трудно, потому что сегодня Азербайджан имеет разветвленные экономические и политические страны со странами мира. Мы сегодня возглавляем Движение неприсоединения, которое объединяет 120 стран, и были избраны единогласно. Поэтому все эти инсинуации о том, что Турция управляет Азербайджаном и мы тут выполняем ее волю, абсолютно ложные", - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что если бы вся эта информационная шумиха вокруг Азербайджана и Турции имела бы под собой базу", то заявления в Москве не было бы. "Это заявление было согласовано со мной и больше ни с кем. И если бы мы были бы кем-то управляемы, то, наверное, это не было бы решено так быстро", - добавил азербайджанский лидер.

А.Мамедов, А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]