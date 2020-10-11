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Карабахский конфликт 11.10.2020 11:36

В результате обстрела ВС Армении города Гянджа погибло 7 человек,34 человека ранены - Генпрокуратура

ВС Армении грубо нарушив режим прекращения огня, в воскресенье ночью нанесли ракетные удары по городу Гянджа, сообщает Генпрокуратура.

"Вооруженные силы Армении 11 октября в 02:00, нарушив гуманитарное соглашение о прекращении огня, начали обстрел города Гянджа. В результате обстрела погибло 7 мирных жителей, включая 3 женщин, а также ранено 34 человека, из которых 16 женщин и 6 детей", - отмечается в сообщении.

Помимо этого Генпрокуратура сообщает, что повреждено более 10 многоквартирных домов и свыше 100 различных объектов.

"В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЯНДЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]