В результате обстрела ВС Армении города Гянджа погибло 7 человек,34 человека ранены - Генпрокуратура

ВС Армении грубо нарушив режим прекращения огня, в воскресенье ночью нанесли ракетные удары по городу Гянджа, сообщает Генпрокуратура.

"Вооруженные силы Армении 11 октября в 02:00, нарушив гуманитарное соглашение о прекращении огня, начали обстрел города Гянджа. В результате обстрела погибло 7 мирных жителей, включая 3 женщин, а также ранено 34 человека, из которых 16 женщин и 6 детей", - отмечается в сообщении.

Помимо этого Генпрокуратура сообщает, что повреждено более 10 многоквартирных домов и свыше 100 различных объектов.

"В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.