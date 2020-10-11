Анкара предотвратила вмешательство третьих стран в конфликт в Карабахе, Турция должна играть большую роль в нашем регионе - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна играть большую роль в регионе, в том числе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Роль Турции в мире и в регионе - стабилизирующая роль. Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта", - сказал Алиев в интервью российскому каналу РБК, передает "Интерфакс-Азербайджан".

А.Мамедов, А.Азизов