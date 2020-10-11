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Карабахский конфликт 11.10.2020 11:38

Анкара предотвратила вмешательство третьих стран в конфликт в Карабахе, Турция должна играть большую роль в нашем регионе - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турция должна играть большую роль в регионе, в том числе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"Роль Турции в мире и в регионе - стабилизирующая роль. Активная и очень четкая позиция турецкого руководства, лично президента и других официальных лиц во время эскалации по существу предотвратила вмешательство третьих стран в этот конфликт, поэтому я считаю, что роль Турции исключительно позитивная, и она должна играть еще большую роль в нашем регионе и в том числе в деле урегулирования конфликта", - сказал Алиев в интервью российскому каналу РБК, передает "Интерфакс-Азербайджан".

А.Мамедов, А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]