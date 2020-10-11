Алиев: Требования Пашиняна признать независимость Нагорного Карабаха свидетельствуют о полной неадекватности руководства Армении

Требовать признания Нагорного Карабаха может человек, совершенно далекий от политики и каких-то знаний в международной сфере, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Требовать признания Нагорного Карабаха может человек, совершенно далекий от политики и каких-то знаний в международной сфере. Вот до чего они дошли. И мы должны были наказать, мы должны были поставить их на место. С нами нельзя так говорить. И это не сойдет с рук и не сошло. И он будет отвечать за слезы матерей, за смерти невинных молодых граждан Армении, которых они посылают туда на фронт", - сказал Алиев в интервью российскому каналу РБК, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, такие требования еще раз говорят о полной неадекватности армянского руководства.

"Посмотрите, в каком жалком положении сейчас находится Пашинян. Унижается, звонит, умоляет, Главам правительств Евросоюза. А что он требует? Он требует признать Нагорный Карабах. То есть это говорит о полной неадекватности армянского руководства. Ведь между Азербайджаном и Евросоюзом существует соглашение, одно из них было парафировано два года назад, где говорится, что Евросоюз уважает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Азербайджана. У нас с семью странами — членами ЕС существуют документы о стратегическом партнерстве. Все они признают территориальную целостность Азербайджана", - отметил глава государства.

А.Мамедов, А.Азизов