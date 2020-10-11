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Карабахский конфликт 11.10.2020 12:01

Международное сообщество должно оказать давление на Армению для соблюдения принципов международного права - МИД

Международное сообщество должно оказать давление на военно-политическое руководство Армении, нарушающее все принципы международного права, заявляет МИД Азербайджана.

"Несмотря на договоренность о соблюдении режима прекращения огня, достигнутую министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 10 октября 2020 года в 12:00, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. Мы решительно осуждаем эти агрессивные действия Армении и призываем международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы заставить Армению-оккупанта соблюдать международное право и международные обязательства", - отмечается в сообщении.

МИД сообщает, что сразу после установления гуманитарного режима прекращения огня Агдамский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу ВС Армении. Спустя несколько часов вооруженные силы Армении предприняли попытку наступления в направлении Гадрута и Джабраила.

"Медицинский работник был серьезно ранен в результате обстрела армянскими вооруженными силами машины скорой помощи, которая собирала тела армянских солдат в Суговушане. В ночь на 11 октября город Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находящийся далеко за линией фронта, подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении. В результате нападения семь мирных жителей погибли и 34 человека получили ранения, включая детей", - отмечается в сообщении.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, обстрел мирных жителей и городов армянскими вооруженными силами после соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям является еще одним наглядным примером варварства и показывает, что призывы к прекращению огня со стороны руководства Армении являются не чем иным, как лицемерием.

"Преднамеренный обстрел Арменией гражданских лиц, домов, гражданских объектов и медицинского персонала в рамках своей агрессивной политики против Азербайджана еще раз демонстрирует, что страна нарушает основополагающие нормы международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции, и явно нарушает свои обязательства. Вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на политическом и военном руководстве Армении", - подчеркивает МИД.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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