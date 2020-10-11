Явка на выборах президента Таджикистана превысила 46%

За шесть часов, прошедших с начала президентских выборов в Таджикистане, проголосовало 46,44% избирателей, сообщает в воскресенье Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) республики.
"С 6 часов до 12 часов в стране проголосовало 2 млн 295 тысяч 459, или 46,44% от общего числа зарегистрированных избирателей", - сообщил журналистам член ЦКВР Носирджон Салими.
Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана зарегистрировала кандидатами представителей пяти из семи действующих на законных основаниях в стране партий. Среди них действующий с ноября 1994 года президент республики Эмомали Рахмон, которого на этот раз выдвинули возглавляемая им Народно-демократическая партия Таджикистана, а также Федерация независимых профсоюзов и Союз молодежи республики.
Кандидатами на пост президента также зарегистрированы лидеры партий: Рустам Латифзода - от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода - от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партией Таджикистана.
Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода было отказано в регистрации, так как "поступившие документы кандидата не соответствовали требованиям части третьей статьи 65 Конституции и части четвертой статьи 24 конституционного Закона "О выборах президента"". В свою очередь Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах.
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