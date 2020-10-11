Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже продолжают, извлечены тела 8 человек - Генпрокуратура

Работы по расчистке завалов жилого дома в Гяндже, в который попала ракета ВС Армении, продолжаются, до сих пор извлечены тела 8 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
"В настоящее время силы МЧС Азербайджана продолжают работы по расчистке завалов многоэтажного жилого дома, в который попала ракета, выпущенная ВС Армении. До сих пор из-под завалов извлечены тела 8 человек, из которых 3 женщины. Всего ранены 34 человек, из которых 16 женщины и 6 детей", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что в целом, от ракетных обстрелов армянской стороны в Гяндже пострадали более 10 жилых домов и свыше 100 объектов гражданского назначения.
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